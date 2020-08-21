"Интер" против статистики "Севильи". В Кёльне пройдет финал Лиги Европы

Розыгрыш, как и весь сезон, был разделен на две части - до связанной с пандемией коронавируса паузы и после нее. Лига Европы была приостановлена на 1/8 финала, когда только часть команд успела сыграть на этой стадии.

Со стадии 1/4 финала турнир проводился в формате финала восьми. Команды выявляли сильнейшего в одноматчевых противостояниях в четырех германских городах - Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Изначально финал Лиги Европы должен был пройти в польском Гданьске, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году.

Путь "Севильи" к финалу начался с группового этапа, где соперниками испанской команды были азербайджанский "Карабах", кипрский АПОЭЛ и люксембургский "Дюделанж". Андалусийцы под руководством главного тренера Хулена Лопетеги одержали пять побед, потерпев выездное поражение от АПОЭЛа. Стадию 1/16 финала севильцы преодолели благодаря правилу гостевого гола - матч в Румынии против местного ЧФР завершился со счетом 1:1, а в Испании счет так и не был открыт. В 1/8 финала "Севилья" обыграла "Рому" (2:0), а в четвертьфинале и полуфинале была сильнее английских "Вулверхэмптона" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Для "Интера" еврокубковый сезон начинался с группового этапа Лиги чемпионов, где итальянская команда в квартете с испанской "Барселоной", германской "Боруссией" из Дортмунда и чешской "Славией" из Праги заняла третье место, которое дало ей путевку в 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии миланцы дважды обыграли болгарский "Лудогорец" (2:0 - на выезде, 2:1 - дома). В 1/8 финала команда под руководством главного тренера Антонио Конте обыграла "Хетафе" (2:0), в четвертьфинале победила германский "Байер" (2:1), а в полуфинале разгромила украинский "Шахтер" (5:0).

"Севилья" может обновить рекорд Лиги Европы

Испанскому клубу принадлежит рекорд по количеству побед в финалах Лиги Европы (Кубка УЕФА) - андалусийцы выиграли все пять решающих матчей этого турнира, в которых принимали участие. В 2006-м они обыграли английский "Мидлсбро" (4:0), в 2007-м с российским нападающим Александром Кержаковым в составе победили испанский "Эспаньол" (2:2, 3:1 - по пенальти), в 2014-м - португальскую "Бенфику" (0:0, 4:2 - по пенальти), в 2015-м - украинский "Днепр" (3:2), в 2016-м - английский "Ливерпуль" (3:1).