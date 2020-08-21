"Специя" стала последним участником высшего дивизиона чемпионата Италии следующего сезона

ТАСС, 21 августа. "Фрозиноне" обыграл "Специю" во втором матче финале плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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В первом матче "Специя" одержала победу со счетом 1:0. Несмотря на ничейный счет после двух игр, в высший дивизион вышла "Специя", так как заняла более высокое место в турнирной таблице по итогам регулярного сезона. Клуб стал третьим, "Фрозиноне" занял восьмое место.

В полуфинале плей-офф "Специя" прошла "Кьево" (0:2, 3:1). Клуб впервые в своей истории вышел в высший дивизион.

Ранее в Серию А вышли "Беневенто" и "Кротоне", занявшие первое и второе места в Серии B. Высший дивизион покинули "Лечче", "Брешия" и СПАЛ. Чемпионат Италии сезона-2020/21 начнется 19 сентября.