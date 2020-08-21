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Футбол в Италии

"Специя" стала последним участником высшего дивизиона чемпионата Италии следующего сезона

Клуб прошел "Фрозиноне" засчет преимущества по итогам регулярного чемпионата

ТАСС, 21 августа. "Фрозиноне" обыграл "Специю" во втором матче финале плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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В первом матче "Специя" одержала победу со счетом 1:0. Несмотря на ничейный счет после двух игр, в высший дивизион вышла "Специя", так как заняла более высокое место в турнирной таблице по итогам регулярного сезона. Клуб стал третьим, "Фрозиноне" занял восьмое место.

В полуфинале плей-офф "Специя" прошла "Кьево" (0:2, 3:1). Клуб впервые в своей истории вышел в высший дивизион.

Ранее в Серию А вышли "Беневенто" и "Кротоне", занявшие первое и второе места в Серии B. Высший дивизион покинули "Лечче", "Брешия" и СПАЛ. Чемпионат Италии сезона-2020/21 начнется 19 сентября.

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