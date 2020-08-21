{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Хьюстон" выиграл второй матч у "Оклахомы" в серии первого раунда плей-офф НБА

Шей Гилджес-Александер набрал 31 очко, у Джеймса Хардена 21 очко и 9 передач
Шей Гилджес-Александер (с мячом) Kevin C. Cox/AP
Описание
Шей Гилджес-Александер (с мячом)
© Kevin C. Cox/AP

ТАСС, 21 августа. "Хьюстон" обыграл "Оклахому" со счетом 111:98 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На эту тему
"Хьюстон" обыграл "Оклахому" в матче плей-офф НБА. Харден набрал 37 очков

Самым результативным игроком встречи стал 22-летний защитник "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, набравший 31 очко. В составе "Хьюстона" Джеймс Харден записал в актив 21 очко и 9 передач. "Рокетс" выиграли четвертую четверть с разницей в 14 очков. Игру против бывшей команды вновь пропускал разыгрывающий "Хьюстона" Расселл Уэстбрук.

"Хьюстон" побил собственный рекорд по количеству трехочковых попыток в одном матче плей-офф - 56, предыдущее достижение было установлено в 2018 году - 52.

"Хьюстон" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующая игра состоится 23 августа (начало - 01:00 мск). По итогам регулярного чемпионата "Оклахома" заняла четвертое место в Западной конференции, "Хьюстон" - пятое.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

Футбол в Италии
"Специя" стала последним участником высшего дивизиона чемпионата Италии следующего сезона
Клуб прошел "Фрозиноне" засчет преимущества по итогам регулярного чемпионата
Читать полностью