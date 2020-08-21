"Хьюстон" выиграл второй матч у "Оклахомы" в серии первого раунда плей-офф НБА

ТАСС, 21 августа. "Хьюстон" обыграл "Оклахому" со счетом 111:98 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком встречи стал 22-летний защитник "Оклахомы" Шей Гилджес-Александер, набравший 31 очко. В составе "Хьюстона" Джеймс Харден записал в актив 21 очко и 9 передач. "Рокетс" выиграли четвертую четверть с разницей в 14 очков. Игру против бывшей команды вновь пропускал разыгрывающий "Хьюстона" Расселл Уэстбрук.

"Хьюстон" побил собственный рекорд по количеству трехочковых попыток в одном матче плей-офф - 56, предыдущее достижение было установлено в 2018 году - 52.

"Хьюстон" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующая игра состоится 23 августа (начало - 01:00 мск). По итогам регулярного чемпионата "Оклахома" заняла четвертое место в Западной конференции, "Хьюстон" - пятое.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.