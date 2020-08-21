Футболист "Ахмата" Нижич поблагодарил Соболева за оказание первой помощи в матче РПЛ

ТАСС, 21 августа. Хорватский защитник "Ахмата" Зоран Нижич выразил благодарность нападающему "Спартака" Александру Соболеву за своевременную первую помощь, оказанную ему в матче команд в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Спортсмена цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба.

14 августа "Спартак" в Москве обыграл "Ахмат" со счетом 2:0 во встрече второго тура. Во втором тайме мяч после сильного удара Соболева попал в голову Нижичу, хорват упал на газон без сознания. Игрок "Спартака" быстро отреагировал: перевернул пострадавшего на бок и предотвратил западение языка.

"Непосредственно момент удара я помню. Очень благодарен всем, кто помогал, когда я был в отключке, а также благодарен Соболеву, который мне помог", - сказал Нижич.

Нижичу 30 лет, он выступает за "Ахмат" с 2018 года.