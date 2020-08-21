Клуб "Миннесота Тимбервулвз" будет выбирать первым на драфте НБА 2020 года

ТАСС, 21 августа. "Миннесота" получила первый пик драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года. Драфт-лотерея прошла в онлайн-формате в ночь на пятницу.

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Далее клубы будут выбирать игроков в следующем порядке в первом раунде: "Голден Стэйт", "Шарлотт", "Чикаго", "Кливленд", "Атланта", "Детройт", "Нью-Йорк", "Вашингтон", "Финикс", "Сан-Антонио", "Сакраменто", "Нью-Орлеан", "Бостон", "Орландо", "Портленд", "Миннесота", "Даллас", "Бруклин", "Майами", "Филадельфия", "Денвер", "Юта", "Милуоки", "Оклахома", "Бостон", "Нью-Йорк", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Торонто", "Бостон" (повторы обусловлены обменами между клубами).

"Миннесоте" достался первый пик второй раз за 6 лет, в 2015 году клуб выбрал под первым номером форварда Карла-Энтони Таунса, который впоследствии стал лучшим новичком сезона и двукратным участником Матча звезд НБА.

Фаворитами драфта эксперты называют защитника Энтони Эдвардса ("Джорджия Бульдогc", NCAA), центрового Джеймса Уайзмана ("Мемфис Тайгерс", NCAA) и разыгрывающего Ламело Болла, который провел прошлый сезон в Австралии.

Драфт НБА пройдет 16 октября.