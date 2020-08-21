"Вашингтон" Овечкина второй год подряд вылетел после первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 21 августа. "Вашингтон" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 0:4 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Кэпиталз" уступили в серии - 1-4 и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Шайбы забросили Энтони Бовилье (11-я и 30-я минуты), Ник Ледди (58) и Джош Бэйли (59).

В "Вашингтоне" играют россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов. В семи матчах после возобновления сезона Овечкин забросил 4 шайбы, Кузнецов - 3 (лучшие снайперы команды).

"Вашингтон" в предварительном раунде плей-офф играл с лучшими командами по итогам регулярного чемпионата за номер посева, "Айлендерс" пробились в первый раунд, обыграв в серии до трех побед "Флориду" (3-1). Основным голкипером команды из Нью-Йорка является россиянин Семен Варламов, который был задрафтован "Вашингтоном" и провел в составе "Кэпиталз" три сезона. В решающем матче в пятницу он отразил 21 бросок по своим воротам и сделал первый шатаут в плей-офф. "Айлендерс" тренирует Барри Троц, который возглавлял "Вашингтон" на протяжении четырех лет и привел команду к единственной в истории победе в Кубке Стэнли (сезон-2017/18).

"Вашингтон" второй год подряд вылетает после первого раунда плей-офф, в прошлом сезоне столичная команда проиграла в семи матчах "Каролине".

Соперник "Айлендерс" по второму раунду определится позднее. Ранее в 1/4 финала вышли "Вегас", "Колорадо", "Тампа" и "Бостон".

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.