Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов оформил хет-трик в матче Кубка Стэнли

ТАСС, 21 августа. Российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов забросил три шайбы в ворота "Калгари" в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы 23-летнего нападающего помогли его команде переломить ход встречи - уступая со счетом 0:3 к седьмой минуте, "Даллас" повел 6:3 к окончанию второго периода. Помимо трех шайб, Гурьянов сделал одну результативную передачу.

Гурьянов был выбран "Далласом" на драфте 2015 года под 12-м номером. За основную команду стал выступать с сезона-2018/19. В досрочно завершенном регулярном чемпионате он набрал 29 очков (20 шайб + 9 передач) в 64 играх. После возобновления сезона на его счету 6 очков (5+1) в девяти встречах.