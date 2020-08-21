Варламов: "Айлендерс" прошли "Вашингтон" в плей-офф НХЛ благодаря тренерскому плану

В ночь на пятницу "Айлендерс" обыграли "Вашингтон" со счетом 4:0 и выиграли серию - 4-1. "Айлендерс" тренирует Барри Троц, который возглавлял "Вашингтон" на протяжении четырех лет и привел команду к единственной в истории победе в Кубке Стэнли (сезон-2017/18).

"Мы встречались с "Вашингтоном" по ходу сезона, поэтому, когда выходили на лед, знали, что делать. Мы верили в наш план на игру и в наш тренерский штаб. Тренеры нам рассказали, что делать, и это сработало", - сказал Варламов.

"Я очень рад за нашу команду, мы прошли в следующий раунд. Это было непросто, в каждой игре была серьезная борьба. "Вашингтон" бился до последнего, но я считаю, что сегодня мы сыграли великолепно. Наша оборона сыграла великолепно, игроки заблокировали много бросков по моим воротам", - добавил он.

Варламов отразил 21 бросок, провел первый сухой матч в текущем плей-офф и был признан второй звездой встречи. Голкипер был задрафтован "Вашингтоном" и провел в составе "Кэпиталз" три сезона в начале карьеры.