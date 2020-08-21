Овечкин: "Вашингтону" тяжело давались голы в серии плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Игрокам "Вашингтона" тяжело давались заброшенные шайбы в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс" из-за вязкой игры соперника. Об этом на пресс-конференции рассказал капитан столичной команды Александр Овечкин.

В пятницу "Вашингтон" уступил "Айлендерс" в пятом матче серии со счетом 0:4 и завершил борьбу за Кубок Стэнли. Счет в серии стал 4-1.

"Мы забросили недостаточно шайб, они забили, а мы - нет. Сегодня у нас были моменты при счете 0:1, но мы не смогли сравнять счет. У меня сегодня были шансы забить, но я не реализовал свои моменты", - отметил Овечкин.

"Вашингтон" в пяти матчах серии забросил восемь шайб. "Ошибки, которые мы совершили в первых двух играх, стоили нам дорого. Мы пытались вернуться в серию, но не получилось. "Айлендерс" играли очень вязко в обороне, нам тяжело давались голы", - подчеркнул российский нападающий.

Соперник "Айлендерс" по полуфиналу Восточной конференции определится позднее. Матчи второго раунда плей-офф начнутся 25 августа.