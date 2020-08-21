{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хэмилтон рассказал об особенностях трассы в Сочи в преддверии Гран-при России "Формулы-1"

По мнению пилота, скоростные характеристики трассы в Сочи предъявляют особые требования и к мотору болида
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/MIGUEL SIERRA
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/MIGUEL SIERRA

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал об особенностях трассы в Сочи, на которой в сентябре пройдет российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Комментарий пилота предоставила ТАСС пресс-служба АНО "Росгонки".

Гран-при России пройдет в Сочи 25-27 сентября.

На эту тему
Допуск зрителей и меры безопасности. В каких условиях пройдет Гран-при России "Формулы-1"

"Это очень-очень быстрая трасса, при этом она очень гладкая, шинам из-за этого приходится непросто. Очень сложная средняя секция, на которой не так уж легко пилотировать, - сказал Хэмилтон. - К моменту, когда ты доезжаешь до конца круга, начинается небольшая извилистая секция из шикан, которые заставляют резину реально гореть. Это создает проблемы в конце круга".

По мнению пилота, скоростные характеристики трассы в Сочи предъявляют особые требования и к мотору болида: "Потому что на этой трассе мы много едем на предельной скорости, она очень требовательна к машине и двигателю, к надежности".

Ближайший этап "Формулы-1" пройдет в бельгийском Спа 28-30 августа.

Теги
Формула-1Гран-при России
НХЛ
Нападающий "Далласа" Гурьянов первым из россиян забросил четыре шайбы в матче Кубка Стэнли
23-летний игрок помог своей команде переломить ход встречи, в которой его команда уступала "Калгари" со счетом 0:3
Читать полностью