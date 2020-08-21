Хэмилтон рассказал об особенностях трассы в Сочи в преддверии Гран-при России "Формулы-1"

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал об особенностях трассы в Сочи, на которой в сентябре пройдет российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Комментарий пилота предоставила ТАСС пресс-служба АНО "Росгонки".

"Это очень-очень быстрая трасса, при этом она очень гладкая, шинам из-за этого приходится непросто. Очень сложная средняя секция, на которой не так уж легко пилотировать, - сказал Хэмилтон. - К моменту, когда ты доезжаешь до конца круга, начинается небольшая извилистая секция из шикан, которые заставляют резину реально гореть. Это создает проблемы в конце круга".

По мнению пилота, скоростные характеристики трассы в Сочи предъявляют особые требования и к мотору болида: "Потому что на этой трассе мы много едем на предельной скорости, она очень требовательна к машине и двигателю, к надежности".

Ближайший этап "Формулы-1" пройдет в бельгийском Спа 28-30 августа.