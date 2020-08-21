Федор Емельяненко заявил, что не вспоминает первый бой с Вердумом

Ранее президент Bellator Скотт Кокер заявил ТАСС, что Емельяненко может провести реванш с Вердумом. У бразильского бойца закончился контракт с другой организацией - Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко готов провести реванш с бразильцем Фабрисио Вердумом. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"Хорошая идея, я готов, - сказал Емельяненко. - Нет [не вспоминаю о первом бое], много времени прошло с тех пор. Он замечательный боец, после нашего боя он стал чемпионом UFC. Поэтому хотелось бы с ним побиться".

Емельяненко также отметил, что, несмотря на поражение от россиянина Алексея Олейника, Вердум остается ведущим бойцом.

"Да, видел [бой с Олейником], все равно он остается топовым бойцом. Может быть, тогда не все в подготовке получилось, может, не до конца просчитал Алексея. Или Алексей просчитал Вердума. Но бой был хорошим", - добавил собеседник агентства.

Первый бой Емельяненко - Вердум прошел в июне 2010 года и завершился победой бразильца болевым приемом.

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. В активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Обоим бойцам по 43 года.