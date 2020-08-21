Федор Емельяненко призвал брата Александра серьезнее относиться к боям

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому бойцу Александру Емельяненко не нужно расслабляться и стоит серьезно относиться к каждому поединку. Об этом в интервью ТАСС заявил брат бойца Федор Емельяненко.

"Да, я смотрел [бой Емельяненко - Исмаилов], - сказал собеседник агентства. - Магомед показал себя с самой лучшей стороны. На мой взгляд, он не оставил ни одного шанса Александру".

"Александру, как и любому бойцу, надо не расслабляться, а серьезно относиться к каждому поединку, - продолжил Емельяненко. - Как только поверил в себя, можешь дать слабинку в подготовке, тогда можно ждать поражения. Понятное дело, что это был шанс для Магомеда Исмаилова заявить о себе. И он подошел со всей ответственностью к этому поединку, и в клетке он сделал все правильно, не совершил ни одной ошибки и очень красиво провел бой".

Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде в конце июля в Сочи. Позднее стало известно, что у Емельяненко диагностирован перелом носа.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/9247761.