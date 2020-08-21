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ММА

Федор Емельяненко заявил, что не думает о завершении карьеры

Следующий бой россиянин может провести в конце 2020 года
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что не думает о завершении карьеры. Об этом Емельяненко сказал в интервью ТАСС.

"Моя карьера потихонечку завершается, хотя еще хочется побиться. Посмотрим, как будет. Все зависит от самочувствия и желания выступать", - сказал боец, утвердительно ответив на вопрос о том, сохраняется ли еще желание выступать.

Следующий бой Емельяненко может провести в конце 2020 года.

Всего на счету 43-летнего спортсмена 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
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