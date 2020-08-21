Федор Емельяненко: Немков имеет большие шансы стать чемпионом Bellator

Немков в ночь на субботу проведет бой против американца Райана Бейдера за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Вадим Немков имеет большие шансы стать чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Об этом в интервью ТАСС заявил тренер и спарринг-партнер спортсмена Федор Емельяненко.

"Да, у Вадима очень высокие шансы, - сказал Емельяненко. - Вадим долго шел к этому бою. Я бы очень хотел, чтобы Вадим победил в этом бою и стал чемпионом. Да, для нас это принципиальный бой".

"Вадиму говорю, что Бейдер постоянно будет смещаться. У него не такая классическая техника, он корявенький, затягивает бой. Вадим должен все это учитывать", - добавил собеседник агентства.

Емельяненко проиграл Бейдеру в январе 2019 года нокаутом в первом раунде.

В активе 28-летнего Немкова 11 побед и два поражения. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.