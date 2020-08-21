Федор Емельяненко ответил на сравнения со Стипе Миочичем

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко считает, что при сравнении его достижений с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стипе Миочичем важно учитывать все показатели. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Федор Емельяненко заявил, что не думает о завершении карьеры

Американец Миочич в минувшие выходные победил соотечественника Дэниеля Кормье единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC. Позднее в социальных сетях пользователи предложили сравнить достижения Миочича и Емельяненко.

"Мне не хочется ввязываться в эти болтологии, - сказал Емельяненко. - Но надо посмотреть количество боев за год, с кем они были, сколько было защит титула. Например, во времена Pride у меня, Мирко Крокопа, Антонио Ногуэры было по четыре-пять боев в году. Даже когда восстанавливал палец, проводил по три боя".

"Сейчас у бойцов, особенно у чемпионов, меньше поединков в год, один-два максимум", - добавил собеседник агентства.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе 38-летнего Миочича 20 побед и три поражения.