Федор Емельяненко заявил, что чувствует себя моложе возраста почти на десять лет

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что чувствует себя почти на десять лет моложе реального возраста. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Ранее в социальных сетях были опубликованы видеофрагменты интервью Емельяненко, на котором у спортсмена появились седые волосы.

"Чувствую себя замечательно, спасибо большое! Я просто не стригся, хотел отпустить волосы, - сказал Емельяненко. - Но мои девочки, жена и дочки, попросили стричься коротко. Так что пришлось подстричься".

"А вообще я давно лысый. А там, где растут волосы, - растут седые. Но чувствую себя хорошо, не на 43 года, а на 34-35", - добавил собеседник агентства.

Емельяненко является одним из самых известных спортсменов в истории смешанных единоборств (ММА). Он возобновил карьеру в 2015 году. Всего на счету спортсмена 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.