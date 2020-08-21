Брагин: Гурьянов долго шел к тому, чтобы играть на высоком уровне в НХЛ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Оформивший покер в матче плей-офф российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов долго шел к тому, чтобы играть на высоком уровне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

В пятницу 23-летний Гурьянов забросил четыре шайбы и сделал голевую передачу в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ с "Калгари". Он стал первым в истории российским хоккеистом, оформившим покер в матче плей-офф НХЛ.

"Он долго шел к своей цели, чтобы играть на этом уровне, - отметил Брагин. - В начале карьеры по молодости у него немножко неправильно были расставлены акценты, а потом он начал работать в правильном направлении, поэтому и пришел результат. Я очень рад за него, обязательно поздравлю его".

Гурьянов завоевал бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2017 года под руководством Брагина. В матче за третье место со шведами он забросил победную шайбу в овертайме.

"У него был огромный потенциал, когда он играл в молодежной сборной. При своих габаритах он очень взрывной и скоростной игрок с хорошим пониманием игры. Это острый нападающий с хорошими руками. Самое главное - он умеет забивать голы", - отметил Брагин.

Гурьянов был выбран "Далласом" на драфте 2015 года под 12-м номером. За основную команду он стал выступать с сезона-2018/19. В досрочно завершенном регулярном чемпионате он набрал 29 очков (20 шайб + 9 передач) в 64 играх. После возобновления сезона на его счету 7 очков (6+1) в девяти встречах.