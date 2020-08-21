Кубок Победы по волейболу отменен из-за заражений коронавирусом в казанском "Зените"

ТАСС, 21 августа. Кубок Победы отменен из-за двух положительных результатов тестов на коронавирус в составе казанского волейбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"С сожалением вынуждены сообщить, что Кубок Победы в Казани отменен. Очередное тестирование игроков "Зенита" выявило два первичных положительных результата на коронавирус. Понимая огромную ответственность перед нашими гостями, мы незамедлительно сообщили об этом Всероссийской федерации волейбола и совместно приняли благоразумное решение отменить турнир. Остальные клубы с пониманием отнеслись к этому решению", - заявил директор клуба Олег Брызгалов.

Предсезонный турнир должен был пройти 24-26 августа в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем должны были принять участие "Зенит", новосибирский "Локомотив", кемеровский "Кузбасс" и сборная России.