Вылет Овечкина и звезда Гурьянова. "Вашингтон" покинул плей-офф НХЛ, "Даллас" идет дальше

Клуб Овечкина не смог пройти "Айлендерс", а нападающий "Далласа" стал первым из россиян, кто смог забросить четыре шайбы в одном матче плей-офф Кубка Стэнли

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Вашингтон", в составе которого выступает российский форвард Александр Овечкин, второй сезон подряд завершил борьбу за Кубок Стэнли в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а 23-летний нападающий "Далласа" Денис Гурьянов стал первым российским игроком, забросившим четыре шайбы в одном матче плей-офф. В пятом матче серии до четырех побед в пятницу команда из столицы США уступила "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 0:4, а "Даллас" в шестой встрече победил "Калгари" (7:3). "Вашингтону" в первом раунде плей-офф противостояла команда бывшего главного тренера "столичных" Барри Тротца. Он возглавлял "Вашингтон" на протяжении четырех сезонов и привел команду к первому Кубку Стэнли в истории в сезоне-2017/18. По окончании того чемпионата Тротц попросил руководство "Вашингтона" об увеличении заработной платы, но получил отказ и покинул клуб, возглавив "Айлендерс".

"Вашингтон" же назначил главным тренером помощника Тротца Тодда Рирдена и второй сезон подряд вылетел в первом раунде. Клуб из Нью-Йорка в прошлом сезоне преодолел барьер первого раунда плей-офф, после чего уступил "Каролине", обыгравшей "Вашингтон" на той стадии. При Тротце команда славится хорошей системной игрой в обороне, по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции меньше "Айлендерс" пропустили только "Бостон" и "Коламбус". Другой интригой серии могло стать противостояние российских вратарей Ильи Самсонова и Семена Варламова. Однако Самсонов перед стартом плей-офф получил травму и покинул Торонто. Вратарская позиция стала одной из проблем для "Вашингтона", Брэйден Холтби на протяжении всего регулярного чемпионата действовал нестабильно, что продолжилось и в плей-офф. При этом в отсутствии Самсонова у канадского вратаря в решающих матчах не было достойного сменщика. Варламов же стал одним из главных героев серии и является одним из лучших вратарей текущего плей-офф. Российский голкипер, который был задрафтован "Вашингтоном" и провел в команде три сезона, в девяти встречах (учитывая серию предварительного раунда с "Флоридой") отразил 93,4% бросков. Вратарь "Айлендерс" переиграл звездное нападение "Вашингтона", в решающем матче в пятницу он отразил 21 бросок по своим воротам и впервые в плей-офф сыграл "на ноль".

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"Мы встречались с "Вашингтоном" по ходу сезона, поэтому, когда выходили на лед, знали, что делать. Мы верили в наш план на игру и в наш тренерский штаб. Тренеры нам рассказали, что делать, и это сработало. В каждой игре была серьезная борьба, "Вашингтон" бился до последнего, но я считаю, что наша оборона сыграла великолепно, игроки блокировали много бросков", - отметил Варламов. Овечкин и Кузнецов остались без поддержки "Вашингтон" впервые проиграл серию плей-офф со столь крупным счетом (1-4) с 2011 года, тогда "столичные" во втором раунде всухую уступили "Тампе". До начала серии "Вашингтон" испытывал проблемы с составом. Самый результативный защитник команды Джон Карлсон пропустил предварительный раунд и не успел набрать форму к началу плей-офф. В итоге лучший игрок обороны "столичных" пять матчей серии провел с общим показателем полезности "-11" и совершил ключевую ошибку в овертайме третьей игры, когда победную шайбу забросил Мэтью Барзал. В начале первой встречи травму получил центральный нападающий Никлас Бэкстрём, который сумел выйти на лед только в пятом матче.

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Надежный центр третьего звена и автор победного гола в заключительном матче финала Кубка Стэнли 2018 года Ларс Эллер не справился с атакующими функциями. К тому же датчанин по семейным обстоятельствам по ходу предварительного этапа покинул Торонто и присоединился к команде только ко второй встрече с "Айлендерс". Все это привело к проблемам в позиционной атаке "Вашингтона" против организованной обороны соперника. По ходу серии только три игрока проигравшей команды сумели отметиться заброшенными шайбами - по два гола на счету Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши, четыре шайбы забросил Овечкин. "Ошибки, которые мы совершили в первых двух играх, стоили нам дорого. Мы пытались вернуться в серию, но не получилось. "Айлендерс" играли очень вязко в обороне, нам тяжело давались голы", - подчеркнул Овечкин. Ключевых моментов в серии было два. В первой встрече "Вашингтон" вел со счетом 2:0, но упустил преимущество, пропустив четыре шайбы. В третьей встрече (1:2 в овертайме) Овечкин и партнеры могли переломить ход серии, но в овертайме сначала чешский форвард Якуб Врана не реализовал выход один на один с Варламовым, а в ответной атаке Барзал поставил точку в матче. Четвертую игру "Вашингтон" выиграл (3:2) благодаря индивидуальному мастерству Овечкина и Кузнецова, которые забили по голу после сольных проходов. Перспективы "Вашингтона" Помощи от партнеров российские лидеры команды не получили. Неудачно провел плей-офф и Илья Ковальчук. В семи встречах (с учетом предварительного раунда) 37-летний форвард набрал одно очко за результативную передачу и нанес всего пять бросков по воротам. Неслучайно его игровое время варьировалось по ходу серии от восьми до 15 минут. По ходу сезона-2019/20 Ковальчук сменил "Лос-Анджелес" на "Монреаль". Перед дедлайном россиянин был обменян в "Вашингтон" и отмечал, что переход в "Кэпиталз" будет для него хорошим шансом завоевать Кубок Стэнли. Ковальчук вполне возможно провел свой последний матч за "Вашингтон", контракт нападающего истекает по окончании сезона. Во время паузы из-за пандемии болельщики "Монреаля" были уверены, что Ковальчук вернется в канадскую команду, где понравилось и самому игроку.

Нынешний плей-офф показывает преимущество молодых команд над более возрастными, из коллективов с опытными лидерами во второй раунд сумели пробиться только "Бостон" и "Даллас". Однако в составе этих команд есть и молодые лидеры - у "Далласа" это Денис Гурьянов и Миро Хейсканен, у "Бостона"- Давид Пастрняк и Чарли Макэвой. В составе "Вашингтона" же только один полевой игрок младше 25 лет (Врана), но чешский форвард провалил плей-офф. С омоложением состава у "Вашингтона" возникнут серьезные проблемы. Долгосрочные контракты на большие суммы подписаны у Кузнецова, Бэкстрёма, Оши, Тома Уилсона, Карлсона и Дмитрия Орлова. По окончании следующего сезона истечет и соглашение Овечкина, который почти со стопроцентной вероятностью подпишет новый контракт. "Столичные" рискуют пойти по пути "Детройта", оказавшегося в длительном кризисе после ухода Павла Дацюка, Хенрика Зеттерберга и Никласа Лидстрёма. В связи с этим "Вашингтон", вероятнее всего, расстанется с Холтби, контракт которого также истекает по окончании нынешнего плей-офф. Это означает, что 23-летний Самсонов имеет хорошие шансы стать безоговорочным основным вратарем команды. Следующий сезон "Вашингтон" может начать с новым тренером. В двух сезонах под руководством Рирдена команда показала неудовлетворительные результаты, тем более что на рынке свободных специалистов есть два успешных и авторитетных тренера - это Жерар Галлан и Питер Лавиолетт. Покер Гурьянова вывел "Даллас" в четвертьфинал Соперник "Айлендерс" во втором раунде плей-офф определится по окончании серии между "Филадельфией" и "Монреалем". "Филадельфия" ведет в серии со счетом 3-2, шестой матч состоится в ночь на субботу. В случае победы "летчиков" именно они станут соперниками "Айлендерс". Если канадской команде удастся перевернуть ход серии и выиграть ее, то в полуфинале Восточной конференции "Айлендерс" встретятся с "Бостоном".

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На Западе третьим участником второго раунда плей-офф стал "Даллас", в шестом матче обыгравший "Калгари" со счетом 7:3. Главным героем встречи стал 23-летний российский форвард Денис Гурьянов, забросивший четыре шайбы и сделавший результативную передачу. Гурьянов стал первым российским автором покера в матче плей-офф НХЛ. Также форвард "Далласа" стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ. 28 апреля 2001 года пять очков в матче с "Торонто" набрал нападающий "Нью-Джерси" Александр Могильный (2+3). Гурьянов был выбран "Далласом" на драфте 2015 года под 12-м номером, за основную команду он стал выступать с сезона-2018/19. В досрочно завершенном регулярном чемпионате он набрал 29 очков (20 шайб + 9 передач) в 64 играх. Гурьянов является воспитанником тольяттинской "Лады", за которую провел два сезона в Континентальной хоккейной лиге. Перед началом сезона-2016/17 он подписал контракт с "Далласом", но по итогам тренировочного лагеря был отправлен в фарм-клуб и дебютировал в НХЛ только в последнем матче сезона. "Гурьянов сначала неправильно расставлял акценты" Гурьянов в последний момент не попал в состав сборной России на молодежный чемпионат мира 2016 года, по итогам которого хоккеисты национальной сборной стали серебряными призерами, но стал одним из лидеров команды на том же турнире в следующем году и не раз получал высокие оценки от нынешнего главного тренера национальной команды Валерия Брагина, который тогда возглавлял молодежную сборную. Именно гол Гурьянова в овертайме матча за третье место со шведами принес россиянам бронзовые медали того турнира.