Два представителя хоккейного клуба "Нефтехимик" заразились коронавирусом

ТАСС, 21 августа. Тестирование хоккеистов, тренеров и сотрудников нижнекамского "Нефтехимика" выявило два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зараженные находятся на самоизоляции, их имена не называются. Также у ряда игроков выявлены признаки ОРЗ, 24 и 25 августа им будут проведены повторные тесты на коронавирус и на антитела.

В связи с заражением нескольких хоккеистов был отменен товарищеский матч "Нефтехимика" с самарским ЦСК ВВС.

Ранее коронавирус был обнаружен у трети состава екатеринбургского "Автомобилиста", а также у главного тренера команды Билла Питерса и 11 представителей новосибирской "Сибири". В четверг был отменен Кубок губернатора Челябинской области, все три команды должны были принять в нем участие.

Также в летнее межсезонье сообщалось о случаях заражения коронавирусом в московских "Спартаке" и ЦСКА, череповецкой "Северстали", "Сочи".