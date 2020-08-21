В Марселе запретили ходить в майках ПСЖ в день финала футбольной Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Жителям французского Марселя официально запретили выходить на улицы города в футболках и прочей символике футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в воскресенье вечером после финальной игры Лиги чемпионов. В эфире телеканала "Се-ньюс" в пятницу префект департамента Буш-дю-Рон Эмманюэль Барб заявил, что принял такое решение, чтобы избежать инцидентов и повторения массовых скоплений людей в Париже после победы клуба в полуфинале.

"Мы сожалеем, что нам пришлось ввести такую меру, но мы бы не приняли такое решение, если бы не массовые скопления [в Париже] 18 августа, <...> а ведь тогда речь шла лишь о полуфинале, - пояснил префект. - Если "Пари Сен-Жермен" выиграет, существует вероятность беспорядков".

Барб отметил, что власти ввели данный запрет из соображений безопасности, также они не могут позволить массовые скопления людей, учитывая ситуацию с коронавирусом в стране. Он предупредил, что наказанием за нарушение данного запрета будет штраф в размере €30 тыс., лишение свободы сроком до шести месяцев и запрет на посещение стадионов.

После полуфинального матча ПСЖ - "Лейпциг" (3:0) в Марселе произошли массовые скопления (более 250 человек), было совершено несколько нападений на людей, одетых в форму ПСЖ (противостояние фанатов "Марселя" и ПСЖ является одним из самых острых во Франции). В Париже тысячи фанатов вышли на Елисейские поля и другие улицы города, чтобы отпраздновать это событие. Власти французской столицы выразили обеспокоенность в связи с возможным ухудшением эпидемиологической ситуации на фоне несоблюдения участниками гуляний профилактических мер и призвали всех сдать анализ на коронавирус через 5-7 дней после этих событий. 23 августа ПСЖ сыграет против мюнхенской "Баварии" в финале Лиги чемпионов, в связи с чем парижские власти принимают меры по предотвращению аналогичных гуляний.

Ситуация с распространением коронавируса во Франции заметно ухудшилась в последние недели. За последние сутки медицинские службы выявили более 4,7 тыс. новых случаев инфицирования. Всего во Франции было зарегистрировано 229 814 случаев заражения. Сейчас в больничных стационарах остаются 4 748 пациентов, 380 из которых - в реанимации.