Сделавший покер Гурьянов рад, что помог "Далласу" выйти в следующий раунд Кубка Стэнли

В пятницу 23-летний Гурьянов забросил четыре шайбы и сделал голевую передачу в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ с "Калгари" (7:3). К седьмой минуте "Даллас" проигрывал со счетом 0:3. Команда выиграла серию со счетом 4-2, в четвертьфинале "Даллас" сыграет с "Колорадо". Он стал первым в истории российским хоккеистом, оформившим покер в матче плей-офф НХЛ.

"Парни просто говорили мне: "Бросай шайбу". Рад, что забросил четыре шайбы, и мы победили. Хотя самое главное - мы двигаемся дальше и сыграем во втором раунде. Мы поговорили в первом периоде, пришли в раздевалку, просто о нем забыли и сыграли в свою игру", - сказал Гурьянов.

Гурьянов был выбран "Далласом" на драфте 2015 года под 12-м номером. За основную команду он стал выступать с сезона-2018/19. В досрочно завершенном регулярном чемпионате он набрал 29 очков (20 шайб + 9 передач) в 64 играх. После возобновления сезона на его счету 7 очков (6+1) в девяти встречах.