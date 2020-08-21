Минспорт РФ внес изменения в регламент по проведению спортивных мероприятий

ТАСС, 21 августа. Министерство спорта согласовало с Роспотребнадзором изменения и дополнения в регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

В частности, Роспотребнадзор изменил требования к обязательному тестированию участников на наличие коронавируса. Теперь документ допускает проведение ПЦР-тестов только в случае необходимости, устанавливаемой санитарными врачами на местах. Кроме того, разрешено проведение официальных церемоний, пресс-конференций, но при условии соблюдения участниками масочного режима.

Также документ дополнен рекомендациями по размещению участников соревнований. Отмечается, что этот документ упростит организаторам ряд процедур, связанных с возобновлением соревнований и физкультурных мероприятий.