Лыжник Черноусов ожидает получения гражданства Швейцарии для выступления за новую сборную

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи лыжник Илья Черноусов все еще ожидает получения швейцарского гражданства, что позволит ему начать выступление за сборную этой страны. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжного спорта Швейцарии.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае одобрила смену Черноусовым спортивного гражданства. За сборную России Черноусов не выступал с середины 2016 года, последние годы он принимал участие исключительно в коммерческих марафонах.

"У Ильи Черноусова пока нет швейцарского паспорта (запрос находится на рассмотрении). Пока его нет, он не может выступать за Швейцарию", - сообщили в федерации.

Старт нового международного сезона намечен на конец ноября. Черноусов, которому 7 августа исполнилось 34 года, объявил о желании выступать за сборную Швейцарии, в его планах - попасть на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей.