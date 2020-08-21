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Формула-1

Инвестиционная компания "Дорилтон Кэпитал" купила команду "Формулы-1" "Уильямс"

Концерн сохранит свое название и место базирования

ТАСС, 21 августа. Команда чемпионата мира в классе машин "Формула-1" "Уильямс" была продана американской инвестиционной компании "Дорилтон Кэпитал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Продажа команды данной компании стала заключительным шагом в пересмотренной стратегии "Уильямса". Концерн сохранит свое название и место базирования. "Уильямс" рассчитывает, что соглашение поможет команде финансово, что позволит более успешно выступать по новому договору команд и "Формулы-1", который вступит в силу в 2021 году.

На протяжении двух последних сезонов "Уильямс" замыкал таблицу Кубка конструкторов. В текущем сезоне "Уильямс" является единственной командой, не сумевшей набрать ни одного очка. Болиды "Уильямса" выступают в "Формуле-1" с конца 1970-х, они приняли участие в 750 Гран-при. "Уильямс" девять раз побеждал в Кубке конструкторов, семь раз пилоты команды выигрывали индивидуальный зачет.

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