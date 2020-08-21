Источник: футболист ЦСКА Влашич готовится сыграть против "Рубина"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший повреждение в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), скорее всего, примет участие в субботнем поединке армейцев с "Рубином". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В среду в матче третьего тура РПЛ против "Зенита" (1:2) Влашич отметился голом, сравняв счет ударом из-за штрафной. Из-за полученной травмы он был заменен на 81-й минуте. Ранее полузащитник пропустил первые два тура РПЛ из-за мышечной травмы.

"Влашич избежал серьезного повреждения, с ним все хорошо, и, скорее всего, он сможет помочь команде в игре с "Рубином", - сказал источник.

Матч ЦСКА - "Рубин" состоится 22 августа в Москве на "ВЭБ-Арене". Начало встречи в 20:00 мск. В турнирной таблице ЦСКА располагается на пятом месте, набрав шесть очков.