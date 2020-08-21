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Летние олимпийские виды спорта

Выборная конференция Федерации дзюдо России состоится 22 сентября

Главой спортивной федерации с 2010 года является Василий Анисимов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Очередная выборная конференция Федерации дзюдо России (ФДР) состоится 22 сентября. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФДР Валентин Хабиров.

"Очередная отчетно-выборная конференция Федерации дзюдо России пройдет 22 сентября", - сообщил Хабиров.

Действующим президентом Федерации дзюдо России является Василий Анисимов, он возглавил ФДР в 2010 году. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне сборная России показала лучший результат в своей истории, завоевав три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали две золотые награды и одну бронзовую.

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