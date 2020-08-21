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Футбол в Англии

СМИ: капитан МЮ Магуайр задержан в Греции за драку с полицейскими

Футболист был доставлен в полицейский участок после драки с двумя британскими туристами на выходе из бара
Гарри Магуайр EPA-EFE/Joe Giddens/
Описание
Гарри Магуайр
© EPA-EFE/Joe Giddens/

ТАСС, 21 августа. Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр арестован за нападение на полицейских у бара на греческом острове Миконос. Об этом сообщает греческая газета Protothema.

По информации источника, у 27-летнего защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны.

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года из "Лестера" за €87 млн. В прошедшем сезоне защитник провел в составе клуба 55 игр во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Чемпионат Англии стартует 12 сентября.

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