Проснуться звездой. Покер Гурьянова и еще 10 уникальных достижений россиян в НХЛ

Нападающий "Даллас Старз" Денис Гурьянов в пятницу забросил четыре шайбы в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ворота "Калгари Флэймз" (7:3) и стал первым российским игроком, сделавшим покер в игре Кубка Стэнли. ТАСС вспоминает десять других достижений российских игроков в НХЛ.

76 голов Александра Могильного Россиянин начал карьеру в НХЛ в сезоне-1989/1990 и в первые годы прогрессировал большими темпами. Особенно форварду удался сезон-1992/1993, в котором он наравне с Теему Селянне стал первым российским лучшим снайпером лиги, забросив 76 шайб. Финн провел тогда на семь игр больше Александра. Это достижение не покорялось по сей день ни одному игроку, а среди россиян лучший показатель только у Александра Овечкина — 65 голов. Кроме того, только три хоккеиста в мире забивали за один регулярный чемпионат большее количество голов: Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл.

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128 очков Никиты Кучерова До прошлого сезона Могильному принадлежал и рекорд по количеству очков по системе "гол+пас" среди россиян в одном регулярном чемпионате. Его побил нападающий "Тампы" Никита Кучеров. За 82 встречи он набрал 128 (41+87) баллов за результативность.

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Пять голов в одном матче Алексея Жамнова и Сергея Федорова С начала 90-х годов пять шайб в одном матче забрасывали только 11 человек. Из россиян первым это сделал Жамнов в 1995 году — от него тогда пострадал "Лос-Анджелес" с Уэйном Гретцки. Встреча завершилась вничью со счетом 7:7. Спустя два года достижение Жамнова повторил Федоров. Он забросил все пять шайб "Детройта" в матче с "Вашингтоном" (5:4 в овертайме).

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Шестиматчевая голевая серия Малкина в первых матчах НХЛ Евгений Малкин в своем дебютном сезоне-2006/2007 установил рекорд современной НХЛ, забрасывая в каждом из стартовых шести матчей. Лучшие результаты по этому показателю были показаны в сезоне-1917/1918 Джо Мэлоуном, забрасывавшим 14 игр подряд. В том же сезоне результат Малкина превзошли Сай Диннени и Ньюзи Лалонд. Однако по факту они не были новичками, игроки уже давно выступали на профессиональном уровне, просто их команды сменили Национальную хоккейную ассоциацию (НХА) на только что образованную НХЛ. Интересно, что предыдущее подобное достижение в современной НХЛ также принадлежало россиянину. В сезоне-1992/1993 Дмитрий Квартальнов забрасывал в пяти своих стартовых матчах за "Бостон". В том сезоне Малкин выиграл приз лучшему новичку сезона "Колдер Трофи". Спустя год "Питтсбург", который до приезда россиянина несколько лет не мог попасть в плей-офф, играл в финале. Еще через год Малкин стал лучшим бомбардиром НХЛ, чемпионом и первым в истории русским обладателем приза самому ценному игроку плей-офф — "Конн Смайт Трофи". Малкин еще дважды выигрывал Кубок Стэнли с "Питтсбургом" в 2016 и 2017 годах.

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Гол вратаря Евгения Набокова Россиянин — легенда "Сан-Хосе". Он провел в составе команды десять сезонов, а ныне является тренером по вратарям. В сезоне-2000/2001 российский голкипер признавался лучшим новичком месяца в НХЛ дважды подряд — в ноябре и декабре. По окончании сезона он получил приз лучшему новичку регулярного чемпионата — "Колдер Трофи". Набоков по сей день является обладателем ряда рекордов "Сан-Хосе", но один эпизод в его карьере занимает особенное место. Случился он 10 марта 2002 года в матче между "Сан-Хосе" и "Ванкувером". В концовке третьего периода канадская команда уступала со счетом 4:6 и пыталась спасти игру, заменив вратаря шестым полевым игроком. В это время шайба оказалась на клюшке у Набокова, и тот сильным броском с подкидкой поразил чужие ворота.

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"Везина Трофи" Сергея Бобровского Российский вратарь перед началом сезона-2012/2013 был обменян из "Филадельфии" в "Коламбус". В "Филадельфии" он не был основным голкипером, а начало локаутного сезона-2012/2013 провел в СКА. В начале регулярного чемпионата "Коламбус" опустился на последнее место в таблице, а Бобровский и его коллега Стив Мэйсон получали примерно одинаковое игровое время. В марте "Коламбусу" удалась рекордная серия без поражений в истории клуба на тот момент, почти во всех матчах ворота защищал россиянин. "Коламбус" вклинился в борьбу за плей-офф, но, набрав одинаковое количество очков с "Миннесотой" по дополнительным показателям, уступил восьмую строчку в Западной конференции. Несмотря на это, Бобровский стал первым российским вратарем, получившим приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ — "Везина Трофи". Также по окончании сезона он получил награду "Патрик Руа Эворд" — приз, вручаемый лучшему вратарю НХЛ по версии журнала The Hockey News. В сезоне-2016/2017 Бобровский во второй раз выиграл "Везина Трофи". Спустя два сезона такой же приз получил российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский.

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Рекорд для левых крайних нападающих Александра Овечкина Овечкин начал разрывать НХЛ с первого же сезона. В 2006 году он забросил одну из самых красивых шайб в истории НХЛ в ворота "Финикса" (ныне "Аризона"). А в сезоне-2007/2008 россиянин установил снайперский рекорд для левых крайних нападающих в одном сезоне НХЛ, забросив 65 шайб. В ближайшее время вряд ли кто-либо сумеет приблизиться к достижению Овечкина.

' YouTube/ SPORTSNET'

80 блокированных бросков за плей-офф Антона Волченкова Российский защитник являлся главным специалистом в лиге по блокированию бросков соперника. В сезоне 2006/2007 его "Оттава" вышла в плей-офф Кубка Стэнли. По ходу плей-офф Волченков отразил своим телом 80 бросков, установив рекорд НХЛ.

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93 гола братьев Буре В сезоне-1999/2000 Павел и Валерий Буре побили на тот момент один из самых старых рекордов НХЛ. 31 годом ранее, в 1969-м, Бобби и Деннис Халлы установили рекорд по количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат среди братьев. Братья Буре на двоих в сезоне-1999/2000 забросили 93 шайбы. Павел отметился 58 голами, а его младший брат Валерий — 35. Для Валерия этот результат стал лучшим в его карьере в НХЛ. Достижение российских форвардов до сих пор не побито. Для сравнения, Хенрик и Даниэль Седины в своем лучшем сезоне-2010/2011 забросили на двоих 60 шайб.

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Девять побед подряд Ильи Самсонова Еще одно уникальное достижение в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ установил вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов. Российский вратарь обновил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков. В сезоне-1984/1985 Боб Мэйсон выиграл восемь матчей кряду. Также российский голкипер в первых 12 матчах в НХЛ одержал 10 побед. Россиянин стал самым успешным вратарем-новичком в истории столичного клуба. Никому ранее не удавалось одержать 10 побед за такое количество матчей.

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