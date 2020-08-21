Сборная России проведет все домашние матчи Лиги наций на "ВТБ-Арене"

ТАСС, 21 августа. Все домашние матчи сборной России по футболу на групповом этапе Лиге наций пройдут в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Команда России сыграет со сборной Сербии 3 сентября, с командой Турции - 11 октября, со сборной Венгрии - 14 октября. Последний на данный момент матч на стадионе в Петровском парке сборная России провела 7 октября 2006 года в отборочном турнире чемпионата Европы - 2008 с командой Израиля.

Исполком УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций 17 июня. Игры пройдут с 3 сентября по 18 ноября. 26 июня было опубликовано расписание матчей сборной России. Гостевой матч с венграми пройдет 6 сентября, игра с турками - 15 ноября, а встреча с сербами - 18 ноября.

Состав сборной России на сентябрьские матчи будет объявлен 25 августа. 19 августа глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что УЕФА запретил федерациям играть со зрителями.

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Это право получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира). В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи.

Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.