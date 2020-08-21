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Летние неолимпийские виды спорта

Ершов: cильнейшие спортсмены приехали на чемпионат России по аквабайку

Чемпионат России проходит в трех классах: аквабайк, мотосерф и гидрофлайт, соревновательная часть состоится в пятницу и субботу

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортсмены соскучились по аквабайку за время пандемии коронавируса, и на чемпионат России приехали сильнейшие участники. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

С 20 по 22 августа в Московской области на базе загородного клуба "Малибу" на Пироговском водохранилище проходит чемпионат России по водно-моторному спорту в классе аквабайк, а также в двух новых спортивных классах: мотосерфе и гидрофлайте. Соревновательная часть проходит в пятницу и субботу. Чемпионат России в гидрофлайте стал первым официальным национальным первенством в мире. 

"Акватория хорошая, и наконец нам повезло с погодой, все-таки до этого было два переноса, и хорошо, что нам разрешили провести чемпионат, - сказал Ершов. - Титульные соревнования я организовываю уже пять лет, и количество участников постоянно растет. А учитывая ситуацию с пандемией, все соскучились, и на этот чемпионат приехало много спортсменов, действительно, все самые сильные".

"Все спортсмены здоровы, все со справками об отсутствии коронавируса. Это положение соревнований - предоставить соответствующие справки", - добавил собеседник ТАСС.

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