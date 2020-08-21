Анисимов заявил, что готов продолжить работу на посту президента Федерации дзюдо России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Действующий президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов готов переизбираться на этот пост на очередной выборной конференции организации, которая пройдет 22 сентября. Об этом Анисимов заявил ТАСС.

"Кандидатуру свою на выборах снимать не буду. А дальше, как решит президиум. Я готов работать дальше, настрой самый позитивный", - сказал Анисимов.

Анисимов возглавил ФДР в 2010 году. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне сборная России показала лучший результат в своей истории, завоевав три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали две золотые награды и одну бронзовую.