Власти отменили запрет на ношение символики ПСЖ в Марселе в день финала Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Префектура полиции департамента Буш-дю-Рон на юге Франции отказалась от анонсированной ранее меры по запрету ношения символики футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) в Марселе в день финальной игры Лиги чемпионов 23 августа. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике префектуры.

"Столкнувшись с непониманием, которое вызвала эта мера, префект полиции решил отменить ее, - гласит заявление. - В то же время он призывает болельщиков парижан, которые будут смотреть матч в Марселе, не носить символику команды в публичных местах и проявлять сдержанность во время последующих празднований, чтобы не подвергнуться нападению".

В полиции напомнили, что вечером 18 августа после победы столичного клуба в полуфинале Лиги чемпионов над "Лейпцигом" (3:0) несколько человек в майках ПСЖ подверглись нападениям на улицах Марселя. "Это распоряжение преследовало цель не ограничить свободу передвижения, а защитить болельщиков парижского клуба, <...> чтобы их не могли оперативно идентифицировать на улице и на них не могли напасть отдельные жители Марселя, которые вопреки духу спорта болеют против "Пари Сен-Жермен" и испытывают жесткую неприязнь к болельщикам этой команды", - пояснили в префектуре.

Тем не менее власти обещают усиленный контроль со стороны полиции в районе Старого порта, где произошли беспорядки после победы ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. Кроме того, префект полиции департамента Буш-дю-Рон Эмманюэль Барб заявил ранее в эфире телеканала "Се-ньюс", что, помимо вопросов безопасности граждан, его также беспокоит возможное ухудшение эпидемиологической обстановки на фоне потенциальных массовых гуляний фанатов ПСЖ, подобных тем, что произошли в Париже, где тысячи человек вышли на Елисейские поля и другие улицы, чтобы отпраздновать победу любимой команды. 23 августа ПСЖ сыграет против мюнхенской "Баварии" в финале Лиги чемпионов, в связи с чем парижские власти принимают меры по предотвращению аналогичных гуляний.

Ситуация с распространением коронавируса во Франции заметно ухудшилась в последние недели. За последние сутки медицинские службы выявили более 4,7 тыс. новых случаев инфицирования, их общее количество с начала эпидемии выросло до 229 814. В общей сложности в больницах и различных медико-социальных учреждениях на территории Франции умерло 30 468 человек. Сейчас в больничных стационарах остаются 4 748 пациентов, 380 из которых - в реанимации.