Колосков: "ВТБ-Арена" является комфортным стадионом для проведения матчей сборной России

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что россияне проведут на домашней арене "Динамо" все три матча: со сборной Сербии 3 сентября, с командой Турции - 11 октября, со сборной Венгрии - 14 октября. Все игры пройдут без зрителей с учетом пандемии коронавируса. Последний на данный момент матч на стадионе в Петровском парке сборная России провела 7 октября 2006 года в отборочном турнире чемпионата Европы - 2008 с командой Израиля (1:1).

"Выбор, считаю, вполне разумный - сказал Колосков. - "ВТБ-Арена", на мой взгляд, сейчас самая комфортная в Москве по всем показателям: по подходу зрителей, автостоянкам, арена расположена рядом с метро. Все на пять баллов. Да и Новогорск, где базируется наша команда, совсем рядом, до стадиона в Петровском парке ехать совсем ничего".

Колосков также отметил, что выбор в проведении матчей в Москве тоже считает правильным. "В Москве сейчас наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка с коронавирусом, все под контролем. Плюс есть колоссальный опыт в организации международных матчей. Уверен, все пройдет на высшем уровне", - добавил он.

Игры группового этапа Лиги наций пройдут с 3 сентября по 18 ноября.