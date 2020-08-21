Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве посетят порядка двух тысяч зрителей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова в Москве смогут посетить порядка двух тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.