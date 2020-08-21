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ММА

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве посетят порядка двух тысяч зрителей

Соревнования пройдут 9 сентября в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам памяти тренера Абдулманапа Нурмагомедова в Москве смогут посетить порядка двух тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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Турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 9 сентября

"Заполняемость арены составит 50 процентов", - сказал Гаджиев.

Турнир пройдет 9 сентября в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Арена вмещает порядка четырех тысяч зрителей.

Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

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