Один из футболистов "Монако" заразился коронавирусом

ТАСС, 21 августа. Результат теста показал наличие коронавируса у одного игрока футбольного клуба "Монако". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя игрока не называется. На данный момент он находится на самоизоляции и под наблюдением медицинского штаба команды.

За "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин. Он представляет монегасков с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Первый матч нового сезона "Монако" проведет дома против "Реймса" 23 августа.

Также отмечается, что от травм почти восстановились форвард Стефан Йоветич и полузащитник Сеск Фабрегас.