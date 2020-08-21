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Футбол во Франции

Один из футболистов "Монако" заразился коронавирусом

Имя футболиста не сообщается, за "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин

ТАСС, 21 августа. Результат теста показал наличие коронавируса у одного игрока футбольного клуба "Монако". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя игрока не называется. На данный момент он находится на самоизоляции и под наблюдением медицинского штаба команды.

За "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин. Он представляет монегасков с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Первый матч нового сезона "Монако" проведет дома против "Реймса" 23 августа.

Также отмечается, что от травм почти восстановились форвард Стефан Йоветич и полузащитник Сеск Фабрегас.

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