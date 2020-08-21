Глава Минспорта Белоруссии призвал спортсменов не поддаваться на призывы к стачкам

"Наши спортсмены не должны опускать руки, предаваться унынию, а [должны] дистанцироваться от деструктивных, экстремистских сил. И ни в коем случае не реагировать на угрозы и шантаж", - говорится в заявлении Ковальчука, опубликованном в пятницу на сайте ведомства. Он считает, что "растерять и разбазарить можно в одночасье" все, что создано многими поколениями белорусов "для спорта, физкультуры и туризма, укрепления здоровья нации". "Поэтому прекратите поддаваться на провокации, лозунги и призывы к забастовкам и стачкам. Это путь в тупик. На нас с вами смотрят, на нас равняются, люди искренне переживают за судьбу каждого атлета, тренера и всего белорусского спорта", - призвал министр.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются почти две недели.