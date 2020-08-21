Президент Bellator Кокер: Немков может стать мировой звездой, если победит Бейдера

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Вадим Немков станет звездой мирового масштаба в случае победы над американцем Райаном Бейдером. Об этом ТАСС заявил президент Bellator Скотт Кокер.

"Вадим - отличный боец, он может стать новой звездой. Думаю, что в случае победы над Бейдером Немков станет звездой мирового масштаба", - сказал Кокер.

Бой Немков - Бейдер пройдет в ночь на субботу в США. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

В активе 28-летнего Немкова 11 побед и два поражения. На счету 37-летнего Бейдера 27 побед и пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.