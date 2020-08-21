Матыцин: Минспорт РФ решил большую часть задач по восстановлению членства ВФЛА

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ решило большую часть задач по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Будем надеется, большую часть задач мы решили, сейчас все зависит от того, как оперативно и профессионально сработаем на подготовку планов, ну и дальнейшее - вопрос руководства федерации и взаимодействия с World Athletics", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос о восстановлении членства ВФЛА.

Комиссия по восстановлению ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.