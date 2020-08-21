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Фигурное катание

Чемпион России Александр Абт стал тренером в академии Плющенко

Ранее в команду тренеров группы вошла олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Елена Ильиных

ТАСС, 21 августа. Александр Абт вошел в качестве тренера в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.

"Многие, наверное, помнят прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, любимца публики Александра Абта. Александр Абт присоединился к команде тренеров "Ангелов Плющенко", - говорится в заявлении тренировочной группы.

Ранее в команду тренеров группы вошла олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Елена Ильиных.

Абт является чемпионом России 2003 года, серебряным медалистом чемпионата Европы - 2002 и участником Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.

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