Чемпион России Александр Абт стал тренером в академии Плющенко

Зимние олимпийские виды спорта

Норвежский лыжник Нортуг признался в наркотической и алкогольной зависимости

На прошлой неделе спортсмен рассказал, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество кокаина

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