Чемпион России Александр Абт стал тренером в академии Плющенко

ТАСС, 21 августа. Александр Абт вошел в качестве тренера в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщается на официальной странице группы в Instagram.
"Многие, наверное, помнят прославленного фигуриста, заслуженного мастера спорта, любимца публики Александра Абта. Александр Абт присоединился к команде тренеров "Ангелов Плющенко", - говорится в заявлении тренировочной группы.
Ранее в команду тренеров группы вошла олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Елена Ильиных.
Абт является чемпионом России 2003 года, серебряным медалистом чемпионата Европы - 2002 и участником Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.