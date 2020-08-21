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Зимние олимпийские виды спорта

Норвежский лыжник Нортуг признался в наркотической и алкогольной зависимости

На прошлой неделе спортсмен рассказал, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество кокаина
Петтер Нортуг AP Photo/TT/Anders Wiklund
Описание
Петтер Нортуг
© AP Photo/TT/Anders Wiklund

ТАСС, 21 августа. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг рассказал, что у него серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. Комментарий спортсмена приводит телеканал NRK.

На прошлой неделе Нортуг рассказал, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество кокаина. По его словам, он понимает, что за этим последует уголовное дело, и готов нести ответственность.

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"У меня есть серьезная проблема злоупотребления психоактивными веществами: наркотиками, алкоголем, таблетками. Это происходит в сочетании с бурными вечеринками. Я не воспринимал это всерьез, отрицал и прятал проблему для окружающих. Сейчас речь идет о последствиях, которые могут быть очень серьезными", - сказал Норгут.

"Я извиняюсь перед семьей, друзьями и деловыми партнерами. Проблема возникла постепенно, после того как я закончил спортивную карьеру в 2018 году. Я сделал много того, за что мне стыдно, я был в погоне за сильными ощущениями. Теперь мне нужна помощь", - добавил бывший спортсмен.

Нортуг является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года (командный спринт и гонка на 50 км классическим стилем), также на той Олимпиаде он завоевал серебро в эстафете и бронзу в личном спринте. Норвежец становился победителем чемпионатов мира 13 раз.

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