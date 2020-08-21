Краснов: чемпионат России по аквабайку проходит в идеальных погодных условиях

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпионат России по аквабайку проходит в идеальных погодных условиях, без проблем в организации соревнования. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России Андрей Краснов.

С 20 по 22 августа в Московской области на базе загородного клуба "Малибу" на Пироговском водохранилище проходит чемпионат России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк", а также в новом спортивном классе "гидрофлайт". Чемпионат России в гидрофлайте стал первым официальным национальным первенством в мире.

"Мы рады, что хоть в конце лета, но сезон у нас начался, обычно он начинается в конце мая - начале июня. Рады, что у нас все вышло организовать, - сказал Краснов. - По хронологии - это вторые соревнования во всем водно-моторном спорте в России, первые прошли в прошлые выходные в Екатеринбурге. Это были всероссийские соревнования по аквабайку".

"Сегодня же идеальные погодные условия: солнце и почти полное отсутствие ветра. Мы впервые проводим чемпионат России в этом месте. Вода здесь хорошая, очень широкая акватория, проходящие суда не мешают соревнованиям", - добавил собеседник ТАСС.