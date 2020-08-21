{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Матыцин: Кириленко продолжит активную работу по продвижению и популяризации баскетбола

Министр спорта поздравил Кириленко с убедительной победой на выборах главы Российской федерации баскетбола
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко продолжит продвигать и популяризировать баскетбол. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Выборы главы РФБ прошли в четверг. В связи с эпидемиологической ситуацией решения на конференции принимались путем проведения заочного голосования. По итогам выборов Кириленко переизбран на новый четырехлетний срок.

На эту тему
АК-47 осечки не дал. Кириленко переизбран на пост президента РФБ

"Поздравляю Андрея Геннадьевича с убедительной победой на выборах главы Российской федерации баскетбола. Такой результат говорит о большом доверии к нему со стороны российского баскетбольного сообщества. Уверен, Андрей Кириленко продолжит активную работу по продвижению и популяризации баскетбола, прогрессу сборных команд страны, подготовке спортивного резерва, развитию детско-юношеского спорта, поддержке тренерских кадров. Желаю Андрею Геннадьевичу больших успехов и достижений в работе, Министерство спорта РФ со своей стороны продолжит плодотворное сотрудничество с федерацией во благо отечественного баскетбола", - сказал министр.

Кириленко 39 лет, он возглавляет РФБ с 2015 года. Во время профессиональной карьеры выступал за российские клубы "Спартак" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва), в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за "Юту", "Миннесоту" и "Бруклин".

Футбол в России
Четвертый тур РПЛ будет посвящен Дню государственного флага
Перед началом всех матчей прозвучит гимн России, а капитаны команд выйдут на поле с повязками в цветах триколора
Читать полностью