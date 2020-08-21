Матыцин: Кириленко продолжит активную работу по продвижению и популяризации баскетбола

Выборы главы РФБ прошли в четверг. В связи с эпидемиологической ситуацией решения на конференции принимались путем проведения заочного голосования. По итогам выборов Кириленко переизбран на новый четырехлетний срок.

"Поздравляю Андрея Геннадьевича с убедительной победой на выборах главы Российской федерации баскетбола. Такой результат говорит о большом доверии к нему со стороны российского баскетбольного сообщества. Уверен, Андрей Кириленко продолжит активную работу по продвижению и популяризации баскетбола, прогрессу сборных команд страны, подготовке спортивного резерва, развитию детско-юношеского спорта, поддержке тренерских кадров. Желаю Андрею Геннадьевичу больших успехов и достижений в работе, Министерство спорта РФ со своей стороны продолжит плодотворное сотрудничество с федерацией во благо отечественного баскетбола", - сказал министр.

Кириленко 39 лет, он возглавляет РФБ с 2015 года. Во время профессиональной карьеры выступал за российские клубы "Спартак" (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва), в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за "Юту", "Миннесоту" и "Бруклин".