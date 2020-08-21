Кристина Резцова стала самой тестируемой РУСАДА биатлонисткой после окончания самоизоляции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Кристина Резцова, являющаяся кандидатом в основной состав сборной России на ближайший сезон, стала самой проверяемой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) биатлонисткой с момента возобновления тестирования и до конца июля. Согласно материалам, представленным ТАСС агентством, эта спортсменка проверялась на допинг за полтора месяца три раза.

В список кандидатов в основной состав женской сборной России по биатлону согласно документу, размещенному на сайте Министерства спорта РФ, входят 16 человек. Кроме Резцовой, инспекторы допинг-контроля РУСАДА после окончания режима самоизоляции по одному разу посетили Валерию Васнецову, Анастасию Егорову, Ульяну Кайшеву, Ларису Куклину и два раза - Екатерину Носкову.

Кандидаты в основной состав сборной России Екатерина Юрлова-Перхт, Екатерина Глазырина, Анастасия Халиуллина, Светлана Миронова, Анастасия Поршнева, Ирина Старых и Виктория Сливко, включенные в международный пул допинг-тестирования, сотрудниками РУСАДА с начала 2020 года не тестировались ни разу.

24-летняя Резцова, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, на европейском первенстве 2020 года в Минске завоевала две серебряные медали (в гонке преследования и смешанной эстафете).

РУСАДА возобновило тестирование 16 июня после перерыва в 2,5 месяца, вызванного пандемией. С января по конец июля агентством было протестировано 78 биатлонистов. Самой тестируемой биатлонисткой, как ранее сообщал ТАСС, является включенная в резервный список сборной России Ирина Казакевич, протестированная пять раз (четыре раза - с января по март). Резцова тестировалась РУСАДА на допинг четырежды.