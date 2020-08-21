Участниками регионального фестиваля ГТО среди семейных команд в Карелии стали 40 человек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд прошел в пятницу в Республике Карелия, его участниками стали 40 человек. Об этом ТАСС рассказала руководитель республиканского центра тестирования ГТО Ольга Королева.

По правилам фестиваля каждая команда состоит из четырех человек - мамы, папы, ребенка, бабушки или дедушки. На мероприятии соревновались представители четырех районов республики.

"Команды выполняли нормативы ГТО и некоторые испытания по выбору, всего участников было порядка 40 человек, - рассказала Королева. - В категории дедушек лучшим стал участник десятой ступени - 70-летний дедушка. А победителем фестиваля стала команда Кустовых, в прошлом году они уже представляли нашу республику на всероссийском этапе, и в этот раз повторили свой прошлогодний успех. В рамках сегодняшнего мероприятия у нас также прошла торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО будущим первоклассникам".