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Фигурное катание

Фигуристка Медведева выступит на этапах Кубка России в Сызрани и Москве

Этапы пройдут 18-22 сентября и 10-13 октября
Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Фигуристка Евгения Медведева выступит на первых двух этапах Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Кубок России по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов: в Сызрани (18-22 сентября), Москве (10-13 октября), Сочи (23-27 октября), Казани (8-12 ноября) и вновь в Москве (5-8 декабря).

В Сызрани также выступят Анна Щербакова и Ксения Синицына, в Москве - Александра Трусова, в Сочи - Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова, в Казани - Алена Косторная, Трусова и Самодурова, а на пятом этапе - Косторная, Туктамышева, Синицына и Гулякова.

У мужчин на первом этапе выступят Александр Самарин, Макар Игнатов, Антон Шулепов и Роман Савосин, на втором - Артур Даниелян, Самарин, Петр Гуменник и Шулепов, на третьем - Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, на четвертом - Даниелян, Игнатов, Мозалев и Савосин, на последнем - Алиев, Гуменник, Коляда.

По результатам турнира спортсмены получат путевку на чемпионат России.

Теги
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