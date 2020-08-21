Фигуристка Медведева выступит на этапах Кубка России в Сызрани и Москве

ТАСС, 21 августа. Фигуристка Евгения Медведева выступит на первых двух этапах Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Фигуристка Медведева заявила, что программа "Мемуары гейши" сильно повлияла на ее личность

Кубок России по фигурному катанию будет состоять из пяти этапов: в Сызрани (18-22 сентября), Москве (10-13 октября), Сочи (23-27 октября), Казани (8-12 ноября) и вновь в Москве (5-8 декабря).

В Сызрани также выступят Анна Щербакова и Ксения Синицына, в Москве - Александра Трусова, в Сочи - Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова, в Казани - Алена Косторная, Трусова и Самодурова, а на пятом этапе - Косторная, Туктамышева, Синицына и Гулякова.

У мужчин на первом этапе выступят Александр Самарин, Макар Игнатов, Антон Шулепов и Роман Савосин, на втором - Артур Даниелян, Самарин, Петр Гуменник и Шулепов, на третьем - Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, на четвертом - Даниелян, Игнатов, Мозалев и Савосин, на последнем - Алиев, Гуменник, Коляда.

По результатам турнира спортсмены получат путевку на чемпионат России.