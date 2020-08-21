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Фигурное катание

Алина Загитова выступит в контрольных прокатах сборной России в сентябре

Решение об участии фигуристки в сезоне будет приниматься после прокатов
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы фигуристка Алина Загитова примет участие в контрольных прокатах сборной России в сентябре. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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В пятницу федерация опубликовала документ с распределением фигуристов по этапам Кубка России, фамилии Загитовой в нем не оказалось. Согласно отборочным критериям на чемпионат России нынешнего сезона, допуск к национальному первенству могут получить только те фигуристы, которые выступили на двух этапах кубка.

"Она будет участвовать в прокатах, - сказал Горшков. - Решение об участии ее в сезоне будет приниматься после них".

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки. Она была включена в состав сборной России на новый сезон. Контрольные прокаты пройдут с 12 по 13 сентября.

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Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
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