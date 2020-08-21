Горшков: список участников Кубка России по фигурному катанию будет расширен

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Список фигуристов, которые примут участие в Кубке России, будет расширен. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Документ с распределением фигуристов по этапам Кубка России был опубликован в пятницу. В нем, в частности, не оказалось фамилий олимпийской чемпионки Алины Загитовой и чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой, которая должна выступить на взрослых контрольных прокатах сборной в сентябре.

"Пока шла речь только о спортсменах основного состава сборной команды, - сказал Горшков. - Принципы распределения применялись только к ним. Как мы и объявляли изначально, сейчас прошло распределение в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU) по серии Гран-при. Дополнения, конечно, возможны, они последуют по мере того, как мы будем получать заявки от тренеров и спортсменов".