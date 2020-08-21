Очередное тестирование выявило один новый случай заражения коронавирусом в "Формуле-1"

ТАСС, 21 августа. Еженедельное тестирование на коронавирус выявило новый случай заражения в командах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

В период с 14 по 20 июля было проведено 2 847 тестов. Принадлежность к командам и должность инфицированного не уточняется.