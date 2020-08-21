Очередное тестирование выявило один новый случай заражения коронавирусом в "Формуле-1"

ТАСС, 21 августа. Еженедельное тестирование на коронавирус выявило новый случай заражения в командах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).
В период с 14 по 20 июля было проведено 2 847 тестов. Принадлежность к командам и должность инфицированного не уточняется.
Следующий этап Гран-при состоится с 28 июля по 30 августа в Бельгии.
В зачете пилотов лидирует шестикратный чемпион мира из Великобритании Льюис Хэмилтон, набравший 132 очка, на втором месте находится нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (95), на третьем - финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (89). Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") занимает 16-ю позицию, набрав два очка.
Календарь сезона претерпел серьезные изменения в связи с пандемией коронавируса, сезон стартовал в начале июля двумя этапами в Австрии, после чего прошел Гран-при Венгрии. На данный момент руководство "Формулы-1" подтвердило проведение 13 этапов. Всего же планируется организовать 15-18 гонок, российский Гран-при пройдет в Сочи 25-27 сентября. Также подтверждено проведение гонок в испанской "Барселоне" (16 августа), бельгийском Спа (30 августа), итальянских Монце (6 сентября) и Тоскане (13 сентября), немецком Нюрнберге (11 октября), португальском Портимане (25 октября) и итальянской Имоле (1 ноября).