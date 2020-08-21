Игрок сборной России по регби Леонид Калинин дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Независимый судебный комитет Международной федерации регби (World Rugby) дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил игрока московского клуба "Слава" и сборной России Леонида Калинина. Как сообщили ТАСС в РУСАДА, в допинг-пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

Срок дисквалификации Калинина завершится 9 февраля 2024 года. Спортсмен прошел внесоревновательное тестирование 18 декабря 2019 года во время тренировочного сбора национальной команды в Сочи. Тестирование, организованное World Rugby, выявило наличие в допинг-пробе Калинина запрещенного вещества.

23-летний Калинин стал четвертым российским регбистом, отбывающим в настоящее время дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Кроме него, в разное время были отстранены от спорта на четыре года Вадим Федчук (срок дисквалификации завершится 5 января 2021 года), Вячеслав Иконников (30.07.2022) и Нико Шаматава (30.07.2022).